Novo comandante assume Bope após adolescente morrer em operação no Morro Santo Amaro

Tenente-coronel Marcelo Corbage estará a frente do Batalhão de Operações Especiais a partir de quinta-feira (12); mudança ocorre após operação vitimar Herus Guimarães Mendes e deixar outras cinco pessoas feridas

Divulgação/PMERJ O tenente-coronel Marcelo Corbage, atual comandante do 22º BPM



No último domingo (8), o tenente-coronel Aristheu de Góis Lopes foi exonerado do comando do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A decisão do governador Cláudio Castro ocorre após uma operação policial no Morro Santo Amaro, no bairro do Catete, que resultou na morte do jovem Éderis Guimarães, de 24 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas. O tenente-coronel Marcelo Corbarge, profissional com longa experiência na unidade, foi nomeado como o novo comandante, e assume o comando do Bope nesta quinta-feira (12). A operação, realizada no último fim de semana, foi conduzida por agentes do BOPE em conjunto com o Comando de Operações Especiais (COE). O alvo dos disparos foi um grupo de pessoas que participava de uma festa junina na comunidade.

A ação foi executada sem o conhecimento e a autorização do comando-geral da Polícia Militar, configurando uma grave quebra de protocolo. Segundo a corporação, a operação desrespeitou o “tripé” de procedimentos essenciais, que inclui a avaliação de risco, o princípio da oportunidade (análise do impacto da ação) e, fundamentalmente, a preservação de vidas. Como consequência, os 12 policiais envolvidos na ação tiveram suas armas recolhidas e foram afastados das atividades de rua. As imagens das câmeras corporais dos agentes estão sendo analisadas pela Corregedoria da PM e foram disponibilizadas ao Ministério Público, que investiga o caso. A nomeação de Marcelo Corbarge para o comando do BOPE tem como principal objetivo restaurar a imagem da tropa de elite após o incidente.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA