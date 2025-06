MPRJ investiga morte de jovem durante ação da PM em festa junina

Além da preservação das imagens das câmeras corporais, o MPRJ requisitou à Polícia Militar esclarecimentos sobre os objetivos e os procedimentos adotados durante a operação no Morro Santo Amaro

Arquivo pessoal Herus Guimarães era pai de um menino de apenas dois anos e residia na comunidade, foi atingido por um tiro na região abdominal



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) conduziu uma perícia independente no corpo de Herus Guimarães Mendes, um jovem de 23 anos que perdeu a vida durante uma ação da Polícia Militar no Morro Santo Amaro na madrugada deste sábado. A operação, que interrompeu uma festa junina, resultou em um morto e cinco feridos. O MPRJ busca assegurar que a investigação seja realizada de forma imparcial e já solicitou à PM a preservação das gravações das câmeras corporais utilizadas pelos agentes.

Herus, que era pai de um menino de apenas dois anos e residia na comunidade, foi atingido por um tiro na região abdominal. O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, destacou que o MPRJ está acompanhando o caso desde seu início e reafirmou a determinação de investigar os fatos e responsabilizar aqueles que forem identificados como culpados.

Além da preservação das imagens das câmeras corporais, o MPRJ requisitou à Polícia Militar esclarecimentos sobre os objetivos e os procedimentos adotados durante a operação. A Polícia Civil também foi acionada para garantir que peritos tivessem acesso ao Instituto Médico-Legal, a fim de acompanhar os exames de necropsia do jovem.

Moradores da comunidade relataram momentos de pânico e correria durante a ação policial, com crianças e adultos buscando abrigo para escapar dos disparos. A PM, por sua vez, informou que os agentes estavam equipados com câmeras de uso corporal e que as gravações estão sendo analisadas pela Corregedoria da corporação. O comando do Bope instaurou um procedimento interno para investigar as circunstâncias que cercaram a operação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos