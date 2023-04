Novo plano estratégico da Petrobras deverá ter energias renováveis como prioridade

Segundo Mauricio Tolmasquim, indicado para assumir diretoria da empresa na área, documento só será divulgado no final de 2023

Foto: José Cruz/Agência Brasil Maurício Tolmasquim, gerente da Petrobras indicado para assumir diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis



A Petrobras já discute internamente o seu novo plano estratégico para o próximo quinquênio, mas segundo Mauricio Tolmasquim, gerente da empresa, o planejamento só deve ser divulgado em novembro de 2023. Segundo o executivo, a transição energética deverá aparecer como prioridade no novo plano. A estatal, inclusive, já está criando uma nova diretoria de transição energética e energias renováveis para cuidar do tema. O próprio Tolmasquim foi indicado para assumir a nova pasta, mas ainda não teve a aprovação interna. Para ele, a Petrobras está atrasada na questão, mas ainda é possível acelerar a questão e liderar o processo, dado o porte da empresa. O executivo frisou que o investimento na área é um caminho inevitável no setor de petróleo e gás, já que aqueles que não adotarem critérios de sustentabilidade deverão ter dificuldades para obter empréstimos. “Na parte de descarbonização, a Petrobras está muito adiantada, porque o nível de carbono emitido por ela é muito menor que a média mundial e de suas concorrentes. A gente tem que ganhar mais força na descarbonização dos produtos”, afirmou em um evento sobre sustentabilidade na sede do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). O atual plano estratégico da Petrobras (2023-2027) prevê investimentos de US$ 78 bilhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga