Novo presidente da Transpetro quer retomar construção de navios em estaleiros nacionais

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, não há nenhum navio em construção que foi encomendado pela Transpetro



A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, vai retomar a construção de navios próprios em estaleiros nacionais. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 4, pelo novo presidente da empresa, Sérgio Bacci. Estudos já começaram a ser feitos nessa direção. Bacci revelou quem um grupo de trabalho foi constituído para analisar essa possibilidade e o trabalho será realizado ao longo dos próximos dois meses, levantando dados e informações para tirar do papel essa ideia de construção. Atualmente, não há nenhum navio em construção que foi encomendado pela Transpetro. Segundo o Executivo, a empresa não será privatizada. Bacci frisou, ainda, que a retomada do setor naval é uma bandeira do governo Lula e que já esteve reunido com o presidente da Petrobras, Jean Paul-Prates para falar sobre o programa. Ainda segundo Bacci, o programa contará com o Fundo da Marinha Mercante e se juntará em discussões com Petrobras e BNDES sobre projetos que podem ser desenvolvidos no futuro.

“Se a gente construir navio no Brasil para atender a Petrobras, nós vamos interferir diretamente no preço do afretamento. Quanto mais demanda a gente conseguir ter de navios de bandeira brasileira, estaremos interferindo diretamente no preço desses afretamentos. Acho que é um motivo econômico bastante razoável para a gente construir”, disse Bacci. Atualmente, a Transpetro tem 26 navios de cabotagem de longo curso. Eles foram construídos dentro do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef). Além disso, tem outros 10 navios aliviadores que são afretados. O último navio entregue à Transpetro através desse programa foi em 2019.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga