Novos negócios surgidos na pandemia são destaque no Digitalks 2022

A Digitalks Expo 2022, evento brasileiro sobre negócios na economia digital e tecnologia, chegou ao último dia nesta quinta-feira, 25. A feira, realizada em São Paulo, foi movimentada e passaram pelos corredores da conferência 5.200 pessoas, apenas no encerramento. Para se ter um comparativo, a última edição presencial, em 2019, os dois dias reuniram pouco mais de 6.700 pessoas. Ou seja, a expectativa é de quase dobrar o número de visitantes. A pandemia foi um dos principais fatores que contribuiu com o surgimento e o aprimoramento de novas tecnologias nos últimos anos. De acordo com os organizadores, 20% dos expositores desta edição são fruto de negócios que surgiram depois de 2019. O médico Carlos Zago é CEO de uma empresa de biotecnologia que capta recursos para incentivar o desenvolvimento da saúde por meio do setor privado. Em entrevista à Jovem Pan News, ele destacou a importância de fomentar a tecnologia na medicina com incentivos que vão além da esfera pública: “No Brasil, toda parte de avanço científico e pesquisa ficam muito atrelados às universidades e, até pouco tempo atrás, agências de fomento ligadas ao governo. O que a gente está tentando fazer é trazer a iniciativa privada para investir em pesquisa”.

“Novos medicamentos, novos tratamentos, novos exames e novas vacinas. Estamos efetivamente investindo nessas iniciativas”, declarou o executivo. O editor-chefe da MIT Technology, André Miceli, concedeu uma palestra sobre como a tecnologia ajuda a traçar e projetar planos para o futuro, para ele o evento é importante para criar novos contatos: “O networking é o ponto fundamental de um evento físico. O digital tradicionalmente entrega muito networking. Dessa vez, além do conteúdo e do networking, trouxe outros elementos como as palestras que acontecem em paralelo, os eventos e as experiências. Somado, isso tudo faz o evento ficar ainda mais importante”. O CEO da Digitalks, Flávio Horta, se mostrou contente com o evento, que superou as expectativas da organização: “Está sendo uma edição especial. As pessoas estão com muita sede de conteúdo e de negócios. Os estandes dos expositores estão lotados porque todo mundo quer conhecer ferramentas novas, plataformas novas e muita coisa nasceu durante a pandemia e é novo para todo mundo que está no evento”.

