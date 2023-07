Novos refugiados afegãos aguardam auxílio acampados no aeroporto de Guarulhos

No sábado, 15, o número chegou a 62 refugiados à espera de abrigo; Brasil passou a ser um dos principais destinos para os cidadãos do Afeganistão, que recebem vistos de acolhida humanitária

Reprodução/Jovem Pan News Barracas ocupam o Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos



De acordo com o último balanço da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos, 23 refugiados afegãos seguem acampados em barracas no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo desde o último domingo, 16. No sábado, 15, o número chegou a 62 afegãos à espera de abrigo e parte deles conseguiu acolhimento em hotéis da região. Há duas semanas atrás, 128 afegãos foram encaminhados para a Colônia de Férias do Sindicato dos Químicos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após sofrerem um surto de sarna enquanto abrigados no aeroporto. O Ministério da Justiça declarou à Jovem Pan News que os refugiados que seguem nesta colônia de férias já receberam um cartão do Sistema Único de Saúde, estão cadastradas no sistema do Governo Federal e já têm acesso a programas de benefícios sociais, como o Bolsa Família. Com a chegada de mais refugiados, o Aeroporto de Guarulhos voltou a ser usado como local de acampamento para os imigrantes. A Prefeitura ainda aguarda mais orientações do Ministério da Justiça. Até 14 de junho de 2023, o governo brasileiro já autorizou a concessão de 11.576 vistos de acolhida humanitária em favor de afegãos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini