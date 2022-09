Lula, Ciro e Tebet concentram campanha em São Paulo; confira a agenda dos presidenciáveis

Sem agenda nesta quarta-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna ao Brasil após compromissos internacionais

Montagem - Divulgação/PT, PR, Divulgação/PDT e AFP Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em São Paulo onde se encontra com movimentos que atuam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, às 15h. Ciro Gomes (PDT) participa de sabatina promovida pelo Estadão e Faap, em São Paulo, às 10h. Simone Tebet (MDB) cumpre agenda em São Paulo onde visita o Centro Paula Souza, na capital paulista, às 10h30, e em seguida vai a Rio Claro para receber a Medalha Ulisses Guimarães na Praça da Liberdade, às 14h, e depois faz caminhada com apoiadores. A candidata finaliza o dia em São Carlos onde participa de outra caminhada com apoiadores. Vera Lúcia (PSTU) se reúne com o Diretório Estadual do PSTU Sergipe em Aracaju, às 10h30, e depois reúne com militantes e apoiadores da campanha na sede do Sindicato dos Petroleiros, às 18h30. Constituinte Eymael (DC) faz caminhada em Valinhos e em Campinas, no interior de São Paulo. Soraya Thronicke (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB) concedem entrevistas a diversos veículos de comunicação durante todo o dia. Felipe D’Avila (Novo) tem reunião com a Associação de Lojistas da 44, no Shopping 44, em Goiânia, às 9h, e em seguida faz caminhada na região da 44 Mega Moda Hotel. Às 11h45, o candidato almoça com empresários e candidatos do partido Novo, em seguida visita a Geolab Indústria Farmacêutica em Anápolis, às 15h, e visita a BRG Geradores em Anápolis, às 16h30. Padre Kelmon (PTB) realiza reunião interna com apoiadores e lideranças.