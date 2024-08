Número de mortes no trânsito cresce 23% no Estado de SP

Levantamento mostram que foram registradas 2.999 mortes nos primeiros seis meses de 2023, cerca de 1.000 a mais do que no mesmo período do ano passado

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tráfego de veículos na Avenida 23 de Maio, na altura do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo



O número de mortes no trânsito no Estado de São Paulo cresceu 23% no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Detran (Infoa). De acordo com o levantamento, foram registradas 2.999 mortes nos primeiros seis meses de 2023, cerca de 1.000 a mais do que no mesmo período do ano passado. A situação é ainda mais grave na região metropolitana da capital paulista, onde o aumento foi de 32%. Nos primeiros seis meses de 2023, foram registradas 850 mortes na região. O maior número de vítimas está entre os motociclistas, que somaram 1.300 mortes no período. Em seguida, os condutores de automóveis e os pedestres, cada grupo com cerca de 700 mortes registradas. Os ciclistas também foram significativamente afetados, com 219 mortes registradas nos primeiros seis meses do ano.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini