Motorista de Porsche amarelo que atropelou e matou motociclista tem prisão preventiva decretada

Igor Ferreira Sauceda participou de audiência de custódia no Fórum Barra Funda, zona norte de São Paulo; acidente aconteceu na zona sul

Reprodução/Jovem Pan News Porsche amarelo destruído após acidente na Avenida Interlagos



Igor Ferreira Sauceda, empresário e motorista do Porsche envolvido no atropelamento e morte do motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, teve sua prisão preventiva decretada na tarde desta terça-feira (30), após uma audiência de custódia no Fórum Barra Funda. O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (29), na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as investigações continuam no 48º Distrito Policial (Cidade Dutra), que aguarda a conclusão dos laudos periciais realizados pelos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). O advogado de defesa, Carlos Bobadilla, não comentou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) sobre a prisão preventiva de Sauceda. Bobadilla afirmou na segunda-feira que a defesa não concorda com a qualificação de homicídio doloso e alegou que o empresário não havia consumido álcool ou drogas. O advogado também não forneceu mais detalhes sobre o incidente.

O delegado do 48º DP, Edilson Correia de Lima, relatou que Sauceda teria demonstrado um “ataque de fúria” durante uma briga de trânsito. Em seu depoimento, o empresário afirmou que o motociclista teria chutado seu retrovisor, mas isso ainda precisa ser confirmado pela perícia. Sauceda alegou que acelerou o carro e perseguiu o motociclista, embora sem intenção premeditada de matar. O teste de bafômetro realizado no suspeito deu negativo. O velório de Pedro Kaique Ventura Figueiredo foi realizado na manhã de hoje no Cemitério Parque dos Girassóis, em Parelheiros, e o sepultamento ocorreu às 15h.

A polícia observou inconsistências nas versões fornecidas por Sauceda, que inicialmente afirmou estar dirigindo a uma velocidade de 60 a 70 km/h, ligeiramente acima do limite permitido. As imagens de segurança, no entanto, mostram o Porsche em alta velocidade. A polícia aguarda a conclusão da perícia no carro, a análise de imagens adicionais e o depoimento de possíveis testemunhas, incluindo um caminhoneiro que teria filmado o acidente. Ainda não há confirmação de que Pedro Kaique tenha chutado o retrovisor do Porsche, como alegado pelo suspeito. A polícia acredita que os dois envolvidos não se conheciam.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA