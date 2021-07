Covid-19: Governo de São Paulo antecipa vacinação de pessoas entre 37 e 39 anos

Público pôde ser imunizado uma semana antes do previsto; gestão estadual estima que toda a população adulta receba ao menos uma dose das vacinas até 15 de setembro

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/06/2021 Em todo o Estado, até o final da tarde desta quinta, 7.018.948 pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 -- o equivalente a 15,16% da população de São Paulo



O governo de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas entre 37 e 39 anos para esta quinta-feira, 8. Com a medida, o público pôde receber os imunizantes uma semana antes do previsto em todo o Estado. Antes, o calendário estipulava que o grupo deveria ser vacinado a partir de 15 de julho. A gestão estadual ainda prevê que toda a população adulta dos 645 municípios de São Paulo receba pelo menos uma dose das vacinas até o dia 15 de setembro. A antecipação foi anunciada no perfil oficial da gestão estadual nas redes sociais.

“Mais uma boa notícia! O Governo de SP antecipou para esta quinta-feira a vacinação das pessoas com idade entre 37 e 39 anos. A medida adianta em uma semana o início da imunização deste público no Estado. Este é mais um passo na otimização do cronograma de vacinação, por meio das estratégias de planejamento, monitoramento, distribuição e logística desenvolvidos pelo Plano Estadual de Imunização”, registrou o governo. Em todo o Estado, até o final da tarde desta quinta, 7.018.948 pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 — o equivalente a 15,16% da população de São Paulo.