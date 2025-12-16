Nunes diz que vai apoiar Flávio Bolsonaro para presidente

Apoiado por Jair Bolsonaro nas últimas eleições municipais, prefeito afirma que vai retribuir a aliança no pleito presidencial do ano que vem

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes disse no "Roda Viva" que apoiará Flávio Bolsonaro em 2026



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), manifestou seu apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para as eleições presidenciais de 2026. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Anteriormente, Nunes já havia manifestado que apoiaria Jair Bolsonaro, caso o ex-presidente, hoje preso e inelegível, pudesse se candidatar novamente. Agora, ao ser questionado sobre o apoio ao filho de Bolsonaro, o prefeito sinalizou positivamente, destacando a importância de Flávio construir alianças políticas, fazendo um paralelo ao que ele próprio fez para conquistar o apoio do Partido Liberal (PL).

A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro pegou muitos de surpresa, especialmente os partidos do Centrão, que têm preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio já iniciou conversas com líderes centristas, mas enfrenta resistência. Nunes, que é aliado do governador, elogiou a sua capacidade de diálogo e destacou que ele poderia atrair apoio significativo para a disputa de 2026. Apesar das incertezas, o prefeito acredita que é possível vencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve buscar a reeleição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Especialistas consideram natural o apoio de Nunes a Flávio, dado o peso do nome Bolsonaro na direita brasileira. No entanto, o senador precisará trabalhar para formar uma coalizão sólida, já que há dissidências importantes. O mercado financeiro reagiu negativamente ao anúncio da candidatura, indicando que ele ainda tem um longo caminho para consolidar seu nome como a principal aposta da direita.

*Com informações de Beatriz Manfredini