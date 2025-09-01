O que esperar do julgamento de Bolsonaro no STF?

Acusação e as defesas terão uma hora cada para suas manifestações, apresentando seus argumentos e evidências no primeiro dia; Pierpaolo Bottini, professor de direito penal, falou à Jovem Pan sobre o assunto

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Após essas apresentações, se houver tempo, o relator, ministro Alexandre de Moraes, iniciará a votação



O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro está programado para começar amanhã, gerando grandes expectativas sobre seus possíveis desdobramentos. Este evento tem atraído a atenção de todo o país, dada a importância política e social do caso. Para esclarecer o andamento do processo, o advogado e professor de Direito Penal, Pierpaolo Bottini, foi convidado à Jovem Pan para comentar sobre o caso, oferecendo uma visão técnica e detalhada do que se pode esperar nos próximos dias. No primeiro dia de julgamento, o procedimento será bem definido. A acusação e as defesas terão uma hora cada para suas manifestações, apresentando seus argumentos e evidências.

Após essas apresentações, se houver tempo, o relator, ministro Alexandre de Moraes, iniciará a votação. A duração do julgamento dependerá do tempo que os ministros levarão para apresentar seus votos e se haverá pedidos de vista, que podem prolongar o processo. Bottini destacou que a clareza e a objetividade serão cruciais para o andamento eficiente do julgamento. Bottini explicou que, do ponto de vista técnico, as defesas têm uma hora para apresentar seus argumentos, abordando questões de nulidade, validade de delações e acesso a provas.

Elas também discutirão o mérito do caso, como a participação dos réus em uma suposta tentativa de golpe. Caso haja condenação, as defesas poderão recorrer com embargos de declaração ou embargos de divergência, dependendo da situação. O professor destacou que, embora a instrução do processo já tenha ocorrido, novos argumentos apresentados pelas defesas ou votos dos ministros podem levar a pedidos de vista, permitindo uma análise mais aprofundada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o julgamento, os réus, incluindo Jair Bolsonaro, não se manifestarão diretamente, mas por meio de seus advogados. Estes têm a possibilidade de levantar questões de ordem se houver equívocos nos votos dos ministros. Bottini ressaltou que essa intervenção é rara e excepcional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA