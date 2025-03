O que muda após entrada de Gleisi na articulação política do governo? Cientista político analisa escolha de Lula

Elias Tavares destacou que decisão pode ser vista como um gesto do presidente em direção à polarização, em vez de buscar um nome de consenso que pudesse transitar mais facilmente pelo Congresso

Reprodução/Jovem Pan News O cientista político Elias Tavares fala ao Jornal da Manhã sobre a entrada de Gleisi Hoffmann no governo



A recente nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais gerou grande repercussão no cenário político brasileiro. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou reações tanto no governo quanto na oposição. Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista político Elias Tavares destacou que a escolha de Hoffmann pode ser vista como um gesto de Lula em direção à polarização, em vez de buscar um nome de consenso que pudesse transitar mais facilmente pelo Congresso. A ministra, conhecida por suas posições mais extremas, inclusive dentro do próprio governo, terá o desafio de mostrar um novo perfil e articular de forma eficaz com o centro político.

A nomeação de Hoffmann para um cargo de interlocução com o Congresso Nacional gerou preocupações devido a seus posicionamentos anteriores. Havia especulações sobre sua possível nomeação para a Secretaria Geral da Presidência, mas a escolha para comandar a articulação política gerou ruídos, especialmente em um momento em que o presidente Lula precisa fazer gestos para pacificar o país. A popularidade do presidente está em declínio, e a escolha de uma figura tão associada ao PT, ao invés de criar um novo ambiente político, pode ser vista como um movimento arriscado. A reforma ministerial, ainda em andamento, é percebida como um processo lento e incerto, com a saída de ministros como Nísia Trindade, gerando desgaste para o governo.

Elias Tavares também comentou sobre a possibilidade de um distanciamento do presidente em relação à sua base eleitoral, com a nomeação de Hoffmann sendo vista como um aceno à esquerda e ao PT. No entanto, ainda não há sinais claros de um aceno ao centrão. O cientista político destacou que o PT perdeu parte de sua identidade ao longo dos anos, com muitos de seus quadros partidários se esgotando. A nomeação de Hoffmann pode ser um gesto para fortalecer o partido, mas o comportamento do Centrão ainda é incerto. Segundo Tavares, a instabilidade no governo é evidente, com ministros tentando agir rapidamente diante da incerteza sobre suas permanências.

