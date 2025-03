Alckmin elogia nomeação de Gleisi Hoffmann: ‘Mulher aberta ao diálogo e de compromisso com o Brasil’

Vice-presidente ressaltou que a nova secretária possui uma postura receptiva ao diálogo e está dedicada ao progresso do país

ANDRÉ RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, elogiou a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao nomear a deputada Gleisi Hoffmann para liderar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Alckmin ressaltou que a nova secretária possui uma postura receptiva ao diálogo e está dedicada ao progresso do país. Além de comentar sobre a nomeação de Gleisi, Alckmin também expressou seus votos de sucesso a Alexandre Padilha, que assumiu o cargo de ministro da Saúde. O vice-presidente acredita que a experiência de Padilha será fundamental para enfrentar os desafios da pasta.

A indicação de Gleisi Hoffmann é vista como uma estratégia do governo para fortalecer as relações institucionais e promover um ambiente de colaboração entre diferentes setores. A capacidade de diálogo da nova secretária é considerada essencial para a construção de consensos. Com essas mudanças na equipe ministerial, o governo Lula busca não apenas a eficiência administrativa, mas também a aproximação com a sociedade e a promoção de políticas que atendam às necessidades do povo brasileiro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA