O que se sabe sobe o autor dos disparos em comício de Trump?

Thomas Matthew Crooks era registrado como eleitor do Partido Republicano, mas também havia feito uma doação para um grupo ligado ao Partido Democrata três anos antes

DAVID MAXWELL/EFE/EPA Agentes do FBI e a imprensa perto da casa de Thomas Matthew Crooks, identificado pelo FBI como a pessoa que tentou matar Donald Trump



O autor do ataque contra Donald Trump na Pensilvânia foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, um homem de 20 anos. Ele foi abatido no local por um atirador de elite. Crooks era registrado como eleitor do Partido Republicano, mas curiosamente também havia feito uma doação de US$ 1 para um grupo ligado ao Partido Democrata três anos antes. As investigações ainda estão no início, e a motivação do ataque permanece desconhecida. A família de Crooks não se manifestou sobre o incidente. O ataque gerou uma série de questionamentos sobre a segurança em eventos políticos nos Estados Unidos. O país tem um histórico de atentados contra políticos, o que aumenta a preocupação com a segurança.

Testemunhas relataram que informaram as autoridades sobre o atirador, mas as informações não foram tratadas com a devida seriedade. O fuzil que Crooks supostamente para tentar assassinar o ex-presidente durante um comício no sábado foi adquirido legalmente pelo pai do atirador, disseram fontes da investigação à emissora Fox News. Outras fontes policiais locais indicaram que dois dispositivos explosivos foram encontrados no veículo do suspeito e em sua casa em Bethel Park, na Pensilvânia. Neste domingo (14), agentes do FBI foram à casa de Crooks para tentar obter informações que possam ajudar na investigação.

O presidente Joe Biden, que estava em Delaware no momento do ataque, condenou o ato de violência e pediu união nacional. Biden foi informado sobre o incidente após sair de uma missa e fez um pronunciamento breve, destacando que a violência não tem lugar nos Estados Unidos. Ele também entrou em contato com Trump, mas o conteúdo da conversa não foi divulgado. A expectativa é que Biden se pronuncie novamente sobre o caso, enquanto se aguarda mais informações sobre as investigações e as possíveis repercussões políticas do ataque. A comunidade internacional também está de olho no desenrolar dos acontecimentos. Líderes de diversos países expressaram suas preocupações e solidariedade.

*Com informações de Fabrizio Neitzke e da Agência EFE