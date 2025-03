O que se sabe sobre o atropelamento em massa na Alemanha que deixou 2 mortos e 11 feridos

As autoridades locais estão investigando o caso, mas até o momento não há indícios de que o ato tenha sido motivado por extremismo ou religião

Na segunda-feira (3) de Carnaval, uma tragédia abalou a cidade de Mannheim, na Alemanha, quando um motorista atropelou um grupo de pedestres durante as festividades. O incidente resultou na morte de duas pessoas e deixou pelo menos 11 feridos. O motorista, um homem de 40 anos cuja identidade não foi divulgada, foi preso e levado a um hospital. As autoridades locais estão investigando o caso, mas até o momento não há indícios de que o ato tenha sido motivado por extremismo ou religião.

O secretário do interior do estado de Baden-Württemberg, Thomas Strobl, revelou que o suspeito é residente do estado de Renânia-Palatinado, localizado no oeste do país. Informações da imprensa alemã sugerem que o homem possui um histórico de distúrbios mentais. As autoridades confirmaram o número de vítimas, e imagens do local mostram o veículo com vidros e para-choques danificados. O atropelamento ocorreu por volta das 12h15, horário local (8h15 de Brasília), gerando pânico entre os presentes.

A promotoria pública e a polícia criminal do estado não acreditam que o motorista tenha agido por motivação política ou religiosa. As evidências apontam que ele sofre de distúrbios psicológicos e teria jogado o carro sobre a multidão de forma intencional. Ulrike Schäfer, chefe da polícia de Manheim, descreveu o incidente como um ataque direcionado. Antes de ser detido, o suspeito chegou a atirar em si mesmo, na boca, com uma pistola de festim. Ele está sendo investigado por assassinato e múltiplas tentativas de homicídio.

Em resposta ao ataque, a cidade de Mannheim cancelou os desfiles de Carnaval e outras festividades programadas. As bandeiras nos prédios municipais foram colocadas a meio mastro em sinal de luto. A cidade acordou em luto nesta terça-feira (4), com homenagens aos mortos no local do acidente. A tragédia ocorre pouco mais de dois meses após um atropelamento em massa em um mercado de Natal em Magdeburg, aumentando a preocupação com a segurança em eventos públicos na Europa. As autoridades continuam a investigar o caso, buscando entender melhor as circunstâncias e prevenir futuros incidentes.

