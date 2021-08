Obras em Congonhas podem terminar antes do previsto, diz Tarcísio de Freitas

Aeroporto vai incorporar tecnologia que auxilia na desaceleração dos aviões para evitar acidentes; segundo ministro, projeto de privatizações do governo vai acelerar nos próximos meses

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro acredita que a mesma tecnologia usada em Congonhas deve ser implementada em outros aeroportos do país



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi visitar as obras no Aeroporto de Congonhas nesta quinta-feira, 19. O governo investe em tecnologia e mão de obra internacionais para aumentar a capacidade de operação do terminal. O aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro são as principais atrações nesta fase do calendário das concessões. A consulta pública, que antecede o leilão, está prevista para ocorrer até meados de setembro. A obra começou em fevereiro e, segundo o ministro, pode terminar antes do prazo previsto. “Em março do ano que vem uma entrega importante que vai acelerar, vai dar mais segurança. Conseguimos um bom arranjo operacional, então sem prejudicar o funcionamento no aeroporto as obras estão andando e nós estamos conseguindo o avanço nesse grande cronograma.”

Tarcísio Gomes de Freitas disse que a fase de privatizações começa a acelerar. O governo acredita que a série de leilões em novembro vai ser um teste do modelo. A concessão da rodovia presidente Dutra, a histórica ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, também está prevista no pacato. “Teremos vários leilões em sequência no mês de novembro, leilões importantes, começando com a Dutra e terminando com a BR-381 em Minas. Estamos o tempo todo conversando com os investidores, mostrando o que está vindo por aí, o nosso programa de concessões é um sucesso”, afirmou. A obra no aeroporto de Congonhas vai incorporar tecnologia que auxilia na desaceleração dos aviões para evitar acidentes, como que ocorreu em julho de 2007 e matou 199 pessoas. O ministro acredita que a mesma tecnologia deve ser implementada em outros aeroportos do país.

*Com informações da repórter Camila Yunes