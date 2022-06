OCDE aprova plano para o processo de adesão do Brasil

Informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e por delegados do grupo

Reprodução/Twitter/@CarlosCozendey Reunião do Conselho Ministerial da OCDE, em Paris, que aprovou o plano de adesão do Brasil ao grupo



O Brasil foi incluído na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A notícia foi confirmada pelo ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que participou de um encontro, na última sexta-feira, 10, do Conselho Ministerial do grupo, em Paris. Carlos Cozendey, delegado de relações internacionais econômicas da OCDE, também usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Ele escreveu: “O Conselho da OCDE, em nível ministerial, acaba de aprovar o ‘roteiro de acessão’ (‘roadmap’) para entrada do Brasil na OCDE. O roteiro define comitês que examinarão as políticas dos candidatos e os critérios do exame. Ministro Ciro Nogueira agradeceu aos membros”.

Para cumprir todos os pré-requisitos, os diplomatas são extremamente rigorosos. O processo de entrada de um país na Organização pode durar de dois a três anos. O Brasil tem que cumprir uma série de exigências como diminuir o desmatamento e aprovar todos os direitos da comissão de direitos humanos do grupo e também colocá-los em prática. Outro fator importante é que os líderes brasileiros não podem atacar instituições públicas de Poderes do país, preservando um respeito mútuo entre eles.

