Oferta menor de diesel já afeta 22 Estados, aponta pesquisa

GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/07/2022 Redução da oferta do combustível deve afetar o preço nacionalmente



Uma pesquisa com mais de 100 postos em todo o território nacional apontou restrição da oferta do diesel s10 em 22 dos 26 Estados brasileiros mais o Distrito Federal. Os dados da Posto Seguro Brasil indicam normalidade apenas no Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Em entrevista à Jovem Pan News, Nélio Cordeiro, CEO da consultoria que realizou o levantamento, deu detalhes sobre a escassez do combustível: “Em algumas praças começa a faltar produto. Não é faltar, começa a ter uma restrição mais forte e alguns postos de bandeira branca, marca própria e TRRs estão sofrendo muito. Tem TRR parado no sertão da Bahia, lá na parte oeste, onde tem muita agricultura, onde nunca aconteceu isso, por falta de produto, de fato”. O Brasil precisa importar 25% do petróleo consumido no país. Com a nova política de preços da Petrobras, sem a paridade com o preço internacional, os importadores têm tido dificuldade em comprar no exterior e vender no mercado nacional a preços mais baratos.

Havia uma expectativa do setor de uma entrada mais forte da Petrobras na compra do diesel, mas a estatal apenas elevou o seu preço no país para garantir uma certa competitividade ao setor. “Até outubro deve perdurar [a escassez de diesel]. Vamos passar setembro ainda com essa situação. Existe uma preocupação muito grande (…) Em escassez de produto, quem perde é o consumidor. Então, esse tempo de reajuste de preço da Petrobras é legítimo, foi uma decisão da empresa, tem que se respeitar. Mas levou a um desacerto interno muito grande que, até que se ajuste esse estoque, vai ter que importar muito produto”, explicou o CEO da Posto Seguro. Diante da restrição, os preços do diesel S10 oscilam entre R$ 5,23 e R$ 6,40 no país.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos