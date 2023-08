Preço da gasolina sobe para R$ 5,88 e atinge maior patamar em mais de um ano

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, litro do diesel ultrapassa R$ 7 em 11 Estados e chega a R$ 8 em São Paulo

Agência Brasil/Arquivo Preço médio da gasolina subiu mais de 4% na última semana, segundo a ANP



O preço médio da gasolina subiu para R$ 5,88 nos postos do Brasil e atingiu seu maior patamar em mais de um ano. É o que diz o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) referente à semana de 20 a 26 de agosto. A elevação foi de 4,07%, na comparação com os R$ 5,65 registrado na semana anterior. O valor fica abaixo somente do preço médio encontrado pela agência em julho do ano passado (R$ 5,89). O maior valor encontrado foi de R$ 7,62. Quem também registrou alta foi o diesel. Segundo a ANP, o combustível subiu 10% e é vendido por R$ 5,93, em média. O valor está bem acima do preço divulgado na semana passada pela ANP (R$ 5,38). Além disso, o preço ultrapassou os R$ 7,00 em 11 Estados e chegou a R$ 8,00.

A alta da gasolina e do diesel já é um reflexo do reajuste da Petrobras, que entrou em vigor no dia 16 de agosto nas refinarias. A medida deve impactar a inflação. Na última semana, a ANP também registrou uma elevação no valor do etanol. A alta foi de 1,39% na última semana. O combustível foi comercializado, em média, por R$ 3,66. Na semana anterior, o etanol foi vendido nos postos por R$ 3,61. O maior valor encontrado pela ANP foi de R$ 6,37.