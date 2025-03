Oito pessoas são condenadas por bloquear rodovia do Paraná após eleições de 2022

Decisão foi proferida pela juíza Lívia Simonin, que reconheceu a ilegalidade dos bloqueios na PR-180, na cidade de Goioerê, e considerou que trouxeram prejuízos à população

Reprodução/NSC Total Os valores das indenizações serão destinados aos cofres do Poder Público do estado



A Justiça do Paraná condenou no último sábado (15) oito pessoas a pagar indenizações por bloquearem ilegalmente uma rodovia após as eleições de 2022. A decisão foi proferida pela juíza Lívia Simonin, que reconheceu a ilegalidade dos bloqueios na PR-180, na cidade de Goioerê, localizada a cerca de 500 km da capital do estado. Os manifestantes questionavam a vitória do presidente Lula na época. O Ministério Público do Paraná divulgou que cinco dos condenados deverão pagar R$ 40.000, dois pagarão R$ 30.000 e um pagará R$ 10.000. Os valores serão corrigidos monetariamente desde novembro de 2022.

Entre os condenados estão dois vereadores em exercício na época, Herley e Luci, que pertenciam aos partidos MDB e Cidadania. A decisão judicial destacou que os bloqueios prejudicaram o fluxo de pessoas e mercadorias, além de impedir a passagem de ambulâncias que transportavam pacientes para hospitais em Curitiba. Os valores das indenizações serão destinados aos cofres do Poder Público do estado. Além dos já condenados, outras pessoas ainda estão sob investigação e podem ser obrigadas a pagar indenizações ou prestar serviços comunitários.

A sentença reflete a postura da Justiça em relação a atos que comprometem a ordem pública e a segurança. O caso ressalta a importância de respeitar as normas legais, especialmente em momentos de tensão política. A decisão também serve como um alerta para futuros atos de desobediência civil que possam prejudicar a sociedade. A Justiça do Paraná continua a investigar outros envolvidos nos bloqueios, reforçando o compromisso com a legalidade e a ordem pública.

*Com informações de Kainan Lucas

*Reportagem produzida com auxílio de IA