Moraes vota para condenar mulher acusada de vandalizar a estátua do STF

Débora Rodrigues dos Santos é julgada pela Primeira Turma da corte em sessão virtual que vai até a próxima sexta-feira (28)

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/01/2023 A frase "Perdeu, mané", que foi grafada na obra, é uma citação do ministro Luís Roberto Barroso



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou a favor da condenação de Débora Rodrigues dos Santos, impondo uma pena de 14 anos de reclusão. A acusação se refere ao ato de vandalismo cometido por ela, que pichou a estátua A Justiça durante os eventos ocorridos em 8 de janeiro. A frase “Perdeu, mané” foi uma citação do ministro Luís Roberto Barroso durante uma conferência em Nova Iorque, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Em seu voto, Moraes diz que “a ré estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa [do golpe], como se infere do vídeo divulgado por sites jornalísticos, no qual a acusada vandaliza a escultura ‘A Justiça’ e, após, mostrando as mãos conspurcadas de batom vermelho, comemora, sorrindo em direção à multidão que invadira a Praça dos Três Poderes e outros prédios públicos”.

Em sua defesa, Débora afirmou não ter compreendido a importância da escultura criada por Alfredo Ceschiatti e pediu desculpas pela ignorância. Ela também afirmou também que passou a compreender o significado simbólico e histórico do monumento para o país e para a Justiça. A cabeleireira argumentou ainda que hoje sabe que a estátua tem um nome, o que ela disse desconhecer antes.

O julgamento da sua conduta está sendo realizado no plenário virtual do STF e se estenderá até o dia 28 de março, quando a decisão final será anunciada. Além de Moraes, compõem a Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

