Óleo na pista cancela voos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

Apesar do setor de contingência ter sido acionado, expectativas são de que o serviço seja normalizado apenas na parte da tarde

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Algumas companhias áreas estão transferindo os voos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão



Um problema com óleo na pista de pouso do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi o que motivou o cancelamento de pelo menos 25 voos na manhã desta quarta-feira, 10. Uma equipe estava retirando a borracha provocada pelo atrito do trem de pouso das aeronaves com o solo na aterrisagem quando houve o derramamento. Apesar do setor de contingência ter sido acionado, as expectativas são de que o serviço seja normalizado apenas na parte da tarde. O terminal recebe muitos voos de São Paulo e de Campinas e pelo menos cinco pousos atrasaram. Algumas companhias áreas estão transferindo os voos para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga