Óleo produzido com flor medicinal combate problemas de pele e deve ser o preferido para o Carnaval; conheça

Segundo a CEO, o monoi serve para rosto, corpo e cabelo e pode ser usado por homens e mulheres de todas as idades

Reprodução/Jovem Pan News Óleo monoi é um antioxidante regenerador que existe há mais de 2.000 anos



As preparações para o feriado mais agitado do ano começam cedo. Para quem vai às ruas, seja para desfilar ou curtir com a família e os amigos, vale tudo. Muito glitter, fantasias e acessórios. E claro que, para isso, a mulherada quer estar ainda mais bonita. Gislaine Alves se preparou o ano inteiro para o Carnaval. Agora, perto da data, decidiu dar uma atenção maior aos cuidados com a pele. “Principalmente na área do bumbum, as costas, sabe? Sofro um pouquinho com espinha também, e eu sei que isso vai dar uma aliviada”, disse a maquiadora. Para atender as necessidades da cliente, a estiticista da Casa Florah, Paula Lacerda, explica que escolheu utilizar o óleo monoi, tratamento natural capaz de unir benefícios. “Vai tirar células mortas, vai ajudar num detox. Serve para o corpo, manchas, melasma, ajuda no clareamento da pele. Também ajuda no cabelo. É muito bom. Mulherada: no Carnaval, vamos ficar lindas”, receitou.

O óleo monoi é um antioxidante regenerador que existe há mais de 2.000 anos. O produto natural considerado o mais poderoso do mundo é oriundo da Polinésia Francesa e feito através de uma flor medicinal. E melhor: os resultados duradouros, de acordo com especialistas, são capazes de substituir tratamentos clínicos de beleza. “Eu sempre indico, depois do tratamento aqui, fazer o home caring em casa. Ter esse óleo em casa para passar depois do banho. Quando for viajar, leva ele. Para praia, para o frio… É bom para qualquer época do ano”, disse Lacerda.

A empresária e CEO da Monoi, Fabíola Aguirre, conta que o segredo do tratamento está na flor armazenada no recipiente do óleo.”É uma flor medicinal que tem no ácido salicílico. Ela continua expandindo esse princípio ativo. É muito rico em tudo o que a pele o cabelo precisa. E o melhor de tudo é que você, além de ter resultado comprovado, a partir da primeira aplicação vai ver esse diferencial. Ainda segundo a profissional, o tratamento recém-chegado a São Paulo é adequado para todas as idades e tipos de pele. “Serve para rosto, corpo e cabelo. Os princípios ativos naturais têm múltiplos benefícios. Então você pode usar qualquer parte do corpo. Pode ser usado por homens, mulheres, crianças e idosos, com qualquer tipo de pele.” O dermocosmético pode ser usado em qualquer época do ano. E também em casa, conforme a necessidade da pessoa.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto

Confira a reportagem da Jovem Pan