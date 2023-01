OMS anuncia fim da epidemia de ebola em Uganda

Sem registro de novos casos em 42 dias consecutivos, o país africano declarou o fim do surto que começou no final de setembro de 2022 e deixou 55 mortos

Reprodução/Jovem Pan News Uganda declarou que o país superou a epidemia de Ebola



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foi possível estabelecer o fim da epidemia de Ebola em Uganda porque não houve registro de novos casos em 42 dias consecutivos, o dobro do período de incubação do vírus. A Ministra de Estado da Saúde de Uganda, Jane Ruth Aceng, também declarou que a doença foi controlada com êxito. O representante da OMS no país, Yonas Woldemariam, considera a situação como um sucesso e avalia que a comunidade global está aprendendo com o país africano. Este último surto começou no final de setembro de 2022 e deixou 55 mortos. Acredita-se que o primeiro caso tenha sido registrado no país em uma cidade a 150 km da capital Kampala, e teria vindo de uma cepa do Sudão que segundo a OMS não era vista desde 2012. O vírus do Ebola já tem seis cepas registradas e o meio de transmissão é através de fluidos corporais, como sangue, saliva, leite materno, urina e sémen. Os principais sintomas são febre, vômito, hemorragia e diarreia. No entanto, eles só aparecem depois do período de incubação do vírus, que dura de 2 a 21 dias no organismo.

*Com informações da repórter Camila Yunes