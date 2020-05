José Dias/PR Na sessão, o ministro interino da saúde, general Eduardo Pazuello, não fez críticas à atuação da OMS



A Organização Mundial da Saúde deve abrir uma investigação sobre a forma como conduziu as informações e recomendações sobre a Covid-19. O pedido de avaliação foi feito pela União Europeia e foi apoiada por países como Estados Unidos, Austrália e pela China, onde o vírus foi encontrado pela primeira vez.

Nesta segunda-feira (18), durante a Assembleia Mundial da Saúde, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, disse que a avaliação será independente e servirá para melhorar a resposta global à pandemia.

Apesar disso, ele enfatizou o trabalho da organização e destacou que a OMS declarou emergência de saúde ainda em janeiro, quando existiam menos de cem casos de coronavírus fora da China. Segundo Adhanom, na época, havia uma janela de oportunidade para tentar conter a pandemia.

O secretário-geral da Organizações das Nações Unidas, Antonio Guterres, que também esteve no evento, criticou os países que ignoraram as recomendações da OMS e destacou que faltou unidade entre os países. Para ele, a falta de estratégias em conjunto fez com que os países pagassem “um preço alto”.

Na sessão, o ministro interino da saúde, general Eduardo Pazuello, não fez críticas à atuação da OMS. Ele evitou polêmicas, lamentou as mortes pela Covid-19 no Brasil e disse que o governo federal atua em conjunto com as outras esferas de poder no combate à doença.

“Temos estabelecido estratégias adequadas para cada região, com diálogo entre os três entres federativos, com foco no Norte e no Nordeste do país, que são regiões com mais desafios”

O ministro destacou, ainda, que o Brasil é um país de dimensões continentais, e com diferenças que exigem uma estratégia apropriada para cada região.

