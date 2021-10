Onda de assaltos a residências preocupa moradores de bairros nobres de SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no entanto, houve uma diminuição de 12% nos crimes dessa natureza na capital paulista

WAGNER SOUZA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na semana passada, em outro bairro nobre, duas casas foram assaltadas; uma viatura da PM foi baleada durante abordagem



Uma onda de assaltos em bairros nobres de São Paulo está causando pânico nos moradores. Um morador da Avenida Morumbi, zona sul da capital paulista, que não quis se identificar, diz que acordou no último domingo, 3, com barulhos de tiros de fuzil. “Tiro de alto padrão, de fuzil, essas coisas. Uma potência alta, não tem horário. Você acorda às oito horas da manhã, as balas quebrando vidraças, furaram pneus de veículos que estavam parados na rua, foi feia a coisa”, relata. Uma viatura da Polícia Militar foi baleada durante uma abordagem a um carro no bairro do Morumbi. O veículo era usado para roubo a residências na região. Os agentes revidaram e chegaram a disparar 16 vezes, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Na semana passada, em outro bairro nobre, duas casas foram assaltadas. O arquiteto Aref Farkouh mora há 35 anos na mesma rua e viaja bastante a trabalho. A casa dele também já foi assaltada. “Levaram um forno de micro-ondas e levaram um acordeão que toco há 60 anos e não tem valor comercial nenhum. É uma rua segura, uma rua sem saída, foi uma casualidade ter uma casa sem alarme ou outras medidas de segurança, mas agora estou providenciando para ficar mais seguro novamente”, relata.

Dias depois do primeiro assalto, quatro criminosos invadiram a casa de um engenheiro, de 71 anos, no mesmo bairro, o que gerou preocupação entre os moradores. A Jovem Pan teve acesso a algumas conversas do grupo via WhatsApp. Em uma delas, uma moradora questiona: “O que vamos fazer? Estamos cercados de bandidos”, diz na mensagem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve uma diminuição de 12% nos crimes de roubo a residência na capital, de janeiro a agosto, em comparação ao mesmo período de 2020.

