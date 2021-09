Assaltante morre após troca de tiros com a polícia no centro de São Paulo

Homem tentou sair com as mercadorias de uma loja de departamentos dentro de uma mochila; um motoqueiro e um pedestre foram baleados no tiroteio, mas estão fora de perigo

Caso aconteceu nesta terça-feira, 31, na Avenida Liberdade, uma das vias mais movimentadas do centro de São Paulo



Uma tentativa de assalto em uma loja de departamentos acabou com o assaltante morto. O caso aconteceu nesta terça-feira, 31, na Avenida Liberdade, uma das vias mais movimentadas do centro de São Paulo. Um homem armado tentou sair com as mercadorias dentro de uma mochila quando a polícia chegou. Houve troca de tiros e o homem foi alvejado, morrendo no hospital. Um motoqueiro e um pedestre foram baleados, mas estão fora de perigo. Uma mulher, que não quis se identificar, disse que assaltos na loja acontecem semanalmente. “Ela foi assaltada de manhã e de noite no mesmo dia, é direto. Quando eles estavam fugindo a polícia chegou e teve perseguição”, conta. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial do Brás, em São Paulo.

*Com informações do repórter Victor Moraes