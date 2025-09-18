Onda de calor chega ao Sudeste com temperaturas perto dos 40ºC

Centro-oeste e norte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais devem ter as temperaturas mais altas; a região Sul verá o retorno da chuva

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam sol e calor no centro da cidade São Paulo



A quinta-feira (18) será marcada por uma variedade de condições climáticas em todo o Brasil. Enquanto a região Sul verá o retorno da chuva, outras áreas do país enfrentarão instabilidades e altas temperaturas, incluindo a sexta onda de calor de 2025. Uma baixa pressão atmosférica trará tempestades de volta à região Sul do Brasil. A precipitação se concentrará especialmente no Rio Grande do Sul, abrangendo o oeste do estado e a região da Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo permanecerá firme e seco, com temperaturas em elevação.

Na região Sudeste, há instabilidades previstas. A chuva continua em áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Condições de chuva isolada também são esperadas em partes de Minas Gerais e no litoral de São Paulo. Devido à onda de calor, as temperaturas podem se aproximar da marca dos 40°C em áreas do centro-oeste e norte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. O norte do Paraná também sentirá um grande aquecimento no período entre 18 e 22 de setembro. É possível que as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte pelo menos se aproximem de seus recordes de calor atuais para 2025.

O Centro-Oeste e partes do Norte do país estão sob alerta para risco de temporais. Há bastante umidade vinda do Norte que favorecerá chuvas mais intensas em áreas do Centro-Oeste. As áreas de atenção incluem o norte de Mato Grosso e partes de Goiás, o sul do Pará, praticamente todo o estado do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Em diversos locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil, as temperaturas devem ficar acima dos 40°C. É possível que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas.

Temperaturas em destaque para capitais: