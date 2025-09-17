Onda de calor deve atingir Centro-Oeste e Sudeste a partir desta quinta-feira

Com a despedida do inverno, temperaturas, que já estão acima da média para esta época do ano, devem subir ainda mais ao longo da semana

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, os termômetros devem marcar entre 16ºC e 26ºC,



O inverno está se despedindo do Brasil de maneira atípica, com uma onda de calor que promete elevar as temperaturas em várias regiões do país. A partir desta quinta-feira (18), uma nova onda de calor, a sexta do ano de 2025, deve se estender até o início da primavera, em 22 de setembro. As temperaturas, que já estão acima da média para esta época do ano, devem subir ainda mais, com destaque para a região Centro-Oeste do país, onde os termômetros podem atingir até 40ºC. Estados como Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, Goiás, leste de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, oeste de Minas Gerais e parte de São Paulo estão sob alerta.

Além disso, outras áreas, como parte de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Mato Grosso, também devem registrar temperaturas elevadas, cerca de 3ºC acima da média. Este cenário de calor intenso marca o final do inverno, que já apresenta características típicas da primavera, como o retorno das chuvas. No entanto, a capital federal, Brasília, que não vê chuva desde maio, pode ter chuvas isoladas nos próximos dias, embora o calor continue predominando.

Nas capitais, as temperaturas variam significativamente. Em São Paulo, os termômetros devem marcar entre 16ºC e 26ºC, enquanto Curitiba terá mínima de 14ºC e máxima de 24ºC. Brasília, por sua vez, pode registrar mínima de 20ºC e máxima de 33ºC, com possibilidade de chuva. Já em Teresina, a previsão é de mínima de 24ºC e máxima de 36ºC, sem expectativa de chuva.

