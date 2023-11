Onda de calor faz bombeiros anteciparem ‘Operação Verão’ nas praias do Rio de Janeiro

Somente no último domingo, 12, o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros fez quase 1.500 salvamentos nas praias da capital e região dos lagos

Reprodução/Jovem Pan News Porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, deu uma série de recomendações



A onda de calor que atinge o Brasil fez com que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro tomasse a decisão de antecipar a Operação Verão, que acontece sempre na virada do ano. O efetivo dos bombeiros será ampliado em 20% na orla e o governo do Estado vai investir cerca de R$ 30 milhões em pagamento extra para militares do Corpo de Bombeiros e na aquisição de equipamentos para o patrulhamento. O porta-voz dos Bombeiros, Fábio Contreiras, faz o apelo para que as pessoas tomem cuidado com o calor e também com a expectativa de mar agitado e ondas elevadas na orla da capital fluminense: “O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 1.400 pessoas que se afogaram nas praias do Rio de Janeiro neste fim de semana. É um número atípico, mas que representa uma grande frequência de banhistas e turistas nas praias do Rio de Janeiro. Estamos atentos, com diversos reforços nas praias, mas contamos também com a colaboração e obediência das pessoas às orientações dos guarda-vidas”.

“Se for à praia, fique próximo de um posto de guarda-vidas, respeite a cor das bandeiras e jamais entre no mar em local que tem bandeira vermelha. Não misture bebida alcoólica com banho de mar e não frequente a praia durante a noite, pois a visibilidade é muito menor e as chances de afogamento aumentam”, afirmou o porta-voz. Somente no último domingo, 12, o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros fez quase 1.500 salvamentos nas praias da capital do Rio e região dos lagos. Ao longo de 2023, são mais de 20 mil salvamentos ao longo da costa. O Corpo de Bombeiros fica em alerta até abril de 2024.

No último final de semana, os termômetros dispararam e chegaram a até 36,4ºC às 8h30 em Guaratiba, na Zona Oeste da capital. Nesse mesmo local, a sensação térmica chegou a 52,7ºC às 8h. Não há previsão de chuva e os ventos devem ter força oscilando de fraca à moderada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor deverá atingir mais de 2,6 mil cidades brasileiras em 13 Estados e no Distrito Federal. Segundo o Instituto, o grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, com as temperaturas devendo ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias.

