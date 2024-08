Onda de frio atinge parte do Brasil a partir desta quinta-feira

Temperaturas ficarão abaixo da média até pelo menos o dia 12 de agosto

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem do frio e da garoa no Viaduto do Chá, região central de São Paulo



A previsão do tempo para esta quarta-feira (7) destaca a formação de uma forte frente fria no Rio Grande do Sul, que deve avançar para o Sudeste até o final da semana. Essa frente fria trará muita chuva e nebulosidade para Santa Catarina e Paraná. Após sua passagem, uma massa de ar polar provocará a primeira onda de frio de agosto, afetando diversas regiões do país. A partir de amanhã, a massa de ar polar deve romper o bloqueio atmosférico, impactando principalmente o Centro-Oeste, que enfrenta baixa umidade e calor excessivo. No oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, as temperaturas ficarão 5ºC abaixo da média até pelo menos o dia 12 de agosto. Em São Paulo, sul de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, as temperaturas também cairão, chegando a 2,5ºC abaixo da média até o meio da próxima semana. A população deve se preparar para o frio, que se estenderá até o próximo fim de semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto a frente fria atua no Rio Grande do Sul, as áreas centrais do país continuarão com sol predominante, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo de 30% a 20% no Centro-Oeste e boa parte do Sudeste. A frente fria trará tempestades para o Rio Grande do Sul, com chuvas volumosas, rajadas de vento de até 90 km/h, descargas elétricas e possibilidade de granizo. Em São Paulo, as temperaturas variam entre 16ºC e 30ºC, enquanto Porto Alegre terá máxima de 19ºC devido à nebulosidade. Campo Grande continuará com calor e tempo seco, com máxima de 33ºC. A população das regiões afetadas deve se preparar para as mudanças bruscas no clima, que podem impactar a rotina e a saúde de muitas pessoas.

*Com informações de Livian Weber Asmar