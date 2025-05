Onda de frio atingirá o país a partir de quinta-feira; região Sul pode ter neve nesta semana

Mudança climática promete trazer temperaturas mais baixas para o centro e sul do Brasil; nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, são previstas temperaturas negativas,

A previsão do tempo para esta terça-feira no Brasil traz uma notícia que muitos esperavam: o calor intenso está com os dias contados. Especialmente em São Paulo e em grande parte do país, as temperaturas elevadas darão lugar a um clima mais ameno. Uma frente fria, atualmente localizada na Argentina, está se deslocando em direção ao Uruguai e deve atingir o Rio Grande do Sul até a noite de hoje. Essa mudança climática promete trazer temperaturas mais baixas para o centro e sul do Brasil.

Entre os dias 29 de maio e 3 de junho, espera-se que as temperaturas fiquem até 5ºC abaixo da média em regiões como o sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. Nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, são previstas temperaturas negativas, o que pode surpreender os moradores dessas regiões. Além disso, outras áreas como São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Acre e Amazonas também experimentarão uma queda de até 3ºC abaixo da média. Esta será a primeira grande onda de frio de 2025, começando em 29 de maio.

Apesar da chegada da frente fria, o sistema de baixa pressão atmosférica no Rio Grande do Sul, combinado com ventos quentes e úmidos do norte, provocará chuvas fortes na região. Uruguaiana, por exemplo, pode registrar até 80 mm de chuva hoje. No entanto, o tempo permanecerá firme em outras áreas do Brasil, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo, onde as temperaturas devem subir. No interior do Nordeste, o tempo também será predominantemente firme, incluindo as regiões de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A chuva será restrita à faixa leste do Nordeste e algumas áreas do norte.

Há possibilidade de precipitação invernal na transição de maio para junho, com chances de neve, chuva congelada e geada em áreas mais elevadas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e alguns pontos do Paraná. A frente fria já começa a atuar na região Sul, trazendo chuvas fortes, especialmente no Rio Grande do Sul, onde são esperados até 80 mm de precipitação em áreas como Uruguaiana. Após a chuva, o frio deve se intensificar.

As temperaturas máximas para hoje são de 28ºC em São Paulo, 30ºC em Campo Grande, 33ºC em Palmas e 30ºC em Manaus. Apesar do calor, a umidade relativa do ar está baixa, o que pode ser sentido em várias regiões. A mudança climática significativa está prevista para quinta-feira (29), quando a frente fria deverá impactar mais intensamente o clima no país. Com a aproximação dessa frente fria, os brasileiros devem se preparar para um clima mais ameno e, em algumas regiões, até mesmo para temperaturas negativas.

*Com informações de Paula Nobre