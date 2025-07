De acordo com a concessionária da ferrovia, Rumo Logística, o motorista do ônibus tentou atravessar a linha férrea mesmo com o trem se aproximando; acidente deixou pelo menos 11 pessoas feridas

Reprodução / RPC / Tony Mattoso Cena do acidente onde um ônibus biarticulado parte ao meio após colisão com trem em Curitiba



Na manhã desta terça-feira (22), um grave acidente envolvendo um ônibus biarticulado e um trem chocou a região metropolitana de Curitiba. O incidente, que resultou em 11 pessoas feridas, ocorreu em uma das avenidas mais movimentadas da capital paranaense, onde a linha férrea cruza a via urbana. De acordo com a concessionária Rumo Logística, responsável pela administração da ferrovia, o ônibus teria avançado a preferencial. No entanto, o motorista do ônibus alega que não ouviu o aviso sonoro do trem, enquanto o maquinista afirma ter seguido todos os procedimentos de segurança, o que foi corroborado pelos registros da máquina.

A Polícia Civil do Paraná já deu início a uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região, bem como do próprio trem e do ônibus, serão analisadas para determinar as causas do ocorrido. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares com ferimentos leves, o que foi considerado um alívio, dado o estado em que o ônibus ficou após a colisão.

Curitiba é a cidade brasileira com o maior número de acidentes envolvendo trens, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O local do acidente, no bairro Cajuru, é conhecido por ser um ponto crítico, onde a mistura de linha férrea com passagem urbana exige atenção redobrada. A população local frequentemente relata ocorrências semelhantes, destacando a necessidade de melhorias na sinalização e segurança.

*Com informações de Kainan Lucas

*Reportagem produzida com auxílio de IA