ONU alerta que era de ‘ditadores’ pode retornar

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk destacou o avanço de governos autoritários e a fragilização das garantias fundamentais

TIL BUERGY/EFE/EPA O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Tuerk, durante o o Conselho de Direitos Humanos na sede europeia das Nações Unidas, em Genebra



Na abertura do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, a Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu um alerta sobre a deterioração do sistema internacional e a asfixia dos direitos humanos em todo o mundo. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, apresentou um cenário alarmante, destacando o avanço de governos autoritários e a fragilização das garantias fundamentais. O evento também contou com a participação do secretário-geral da ONU, António Guterres, que fez um apelo contundente em defesa dos direitos humanos.

Durante seu discurso, Guterres enfatizou que os direitos humanos são o “oxigênio da humanidade”, mas estão sendo sufocados “por regimes autocráticos que reprimem opositores, pelo patriarcado que nega educação e direitos básicos às mulheres, e por conflitos que privam populações de acesso à comida, água e ensino”. Ele criticou a ação de senhores da guerra que desrespeitam o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, destacando a urgência de uma resposta global coordenada para enfrentar essas ameaças.

Volker Türk, por sua vez, alertou que o sistema internacional está passando por uma “mudança tectônica”, com a estrutura global de direitos humanos, construída ao longo de décadas, sob uma pressão sem precedentes. Ele destacou a necessidade de fortalecer as instituições internacionais e garantir que os direitos humanos sejam protegidos em todos os cantos do mundo, independentemente das circunstâncias políticas ou econômicas.

Além disso, Guterres chamou a atenção para o impacto de um sistema financeiro global que ele classificou como moralmente falido e de tecnologias descontroladas que podem violar direitos humanos com um simples toque de botão. Ele também apontou o crescimento da intolerância contra diversos grupos, incluindo povos indígenas, migrantes, refugiados e outras minorias.

*Com informações de Grieco Holtz

*Reportagem produzida com auxílio de IA