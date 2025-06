Opas divulga alerta para aumento de casos de coqueluche nas Américas

Cenário tem gerado apreensão entre as autoridades de saúde, especialmente no Brasil, onde foram registrados 1.634 casos nas primeiras 21 semanas de 2025

TONY WINSTON/AGÊNCIA BRASÍLIA Médicos infectologistas têm alertado que crianças de até um ano de idade são particularmente vulneráveis e podem apresentar os casos mais graves da doença



A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) emitiu um alerta epidemiológico devido ao preocupante aumento de casos de coqueluche no continente americano. Este cenário tem gerado apreensão entre as autoridades de saúde, especialmente no Brasil, onde foram registrados 1.634 casos nas primeiras 21 semanas de 2025. Este número representa o segundo maior registro desde 2024, destacando a gravidade da situação. No Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul lidera com 318 casos e uma morte, seguido por São Paulo com 274 casos e uma morte, e Rio Grande do Sul com 234 casos e uma morte. A situação é ainda mais alarmante quando se considera que o maior foco da doença está nos Estados Unidos, com mais de 10.000 casos.

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença altamente contagiosa, transmitida principalmente por espirros, tosses e secreções respiratórias. Médicos infectologistas têm alertado que crianças de até um ano de idade são particularmente vulneráveis e podem apresentar os casos mais graves da doença. Isso ressalta a importância da imunização, que é oferecida em unidades básicas de saúde aos 2, 4 e 6 meses de idade, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos. A vacinação é uma ferramenta crucial para prevenir a doença, que tem sido responsável por mortes em várias regiões.