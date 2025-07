Operação policial mira ‘consórcio’ PCC e CV que abastece armas e drogas no Rio de Janeiro

Informações da inteligência policial indicam que a fação paulista está utilizando estabelecimentos comerciais no RJ, especialmente postos de combustível, para lavar dinheiro do tráfico de drogas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação de grande envergadura contra um grupo criminoso associado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e ao Comando Vermelho. Essas facções são conhecidas por seu papel no fornecimento de armas e drogas no Complexo do Alemão, uma das áreas mais afetadas pelo tráfico no Rio. A ação culminou na prisão de dois indivíduos, considerados peças-chave na operação dessas organizações criminosas. Uma mulher foi detida em Taubaté, São Paulo, enquanto um homem foi capturado no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. Ambos são suspeitos de gerenciar a importação e distribuição de armas, drogas e munições para o Complexo do Alemão.

As investigações que levaram a essas prisões revelaram detalhes significativos sobre as operações do grupo. Ana Lúcia Ferreira, uma das detidas, possuía conexões estratégicas no Paraguai e em Ponta Porã (MS), rotas conhecidas por serem portas de entrada para o contrabando no Brasil. Seu histórico pessoal, incluindo um casamento com um líder do PCC, facilitava suas atividades ilícitas. O outro preso, Gustavo Miranda de Jesus, é identificado como o braço direito de um traficante que recentemente morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas. Ambos desempenhavam papéis essenciais na logística de contrabando para o Rio de Janeiro.

A operação também trouxe à tona a crescente aliança entre o PCC e o Comando Vermelho, uma colaboração que se tornou mais evidente desde o ano passado. Informações da inteligência policial indicam que a fação paulista está utilizando estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro, especialmente postos de combustível, para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Essa aliança representa um desafio significativo para as autoridades, que estão empenhadas em monitorar e combater suas atividades criminosas de forma eficaz.

