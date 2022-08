Pablo Marçal mantém candidatura à Presidência mesmo após acordo do PROS com o PT

Candidato afirmou que renuncia sua vida privada para servir a nação; nas redes sociais ele reafirmou seu compromisso eleitoral

Reprodução/Jovem Pan Pablo Marçal é candidato à Presidência da República pelo PROS



O candidato à Presidência da República Pablo Marçal (PROS) fez uma live na internet na qual falou sobre as renúncias que faz ao tempo que poderia passar com sua família e também a sua vida social para poder disputar as eleições de 2022. Apesar de falar de “renúncia”, Marçal confirmava sua candidatura deste ano. Entretanto, o Partido Republicano da Ordem Social firmou um acordo com o Partido dos Trabalhadores, no qual deve apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Ao saber do acordo, Marçal se pronunciou sobre sua situação na política. No Twitter, ele reafirmou que continua na disputa.

*Com informações do repórter Maicon Mendes