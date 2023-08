Pacheco anuncia encontro com Lira na próxima semana para ‘alinhar’ pautas do Congresso

Presidente do Senado se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para tratar de agendas do 2º semestre

Jonas Pereira/Agência Senado Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ao lado do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) devem se reunir na próxima semana para tratar de projetos em tramitação no Congresso Nacional. “Falei com Lira por telefone e devemos nos encontrar justamente para fazermos esse alinhamento das matérias que possam ser apreciadas”, comentou Pacheco em entrevista a jornalistas, nesta quinta-feira, 24, após encontro com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ao deixar o gabinete do presidente do Senado, Padilha disse que a reunião foi para agradecer o encaminhamento dado as pautas econômicas de interesse do governo federal dentro do Congresso. Além disso, os dois trataram de agendas importantes ao longo do segundo semestre. Entre eles está o projeto de lei para taxar as offshores, que é prioridade para o governo. O tema estava incluído na medida provisória (MP) que reajusta o salário mínimo e aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), aprovada pelo Senado nesta quinta-feira. No entanto, por falta de acordo, a taxação foi retirada do escopo da medida. O governo vai enviar ao Congresso uma MP e um projeto de lei com urgência para definir a taxação de fundos exclusivos e das empresas offshores, localizadas fora do país. O ministro das Relações Institucionais avalia que a tributação dos fundos offshores é fundamental para ampliação do salário mínimo e da faixa de isenção do IR. Lira reafirmou após reunião de líderes que não é contra a proposta, mas defendeu um texto de consenso.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.