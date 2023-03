Pacheco ressalta ‘gravidade’ do caso Lojas Americanas e pede rigor nas investigações

Grupo varejista anunciou no início do ano que haviam inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões em seus balanços; empresa ingressou pedido de recuperação judicial

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito ao cargo no último dia 1º de fevereiro



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na última sexta-feira, 10, que a situação das Lojas Americanas é grave, que necessita de investigação e disse esperar que eventuais responsáveis sejam punidos. Nesta semana, foi requerida na Câmara dos Deputados a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do grupo varejista após o recolhimento de 216 assinaturas de deputados, muito acima do mínimo de 171 parlamentares a favor. Os deputados alegaram que a crise na empresa causou prejuízos a investidores e danos ao mercado financeiro. AO ser questionado se a CPI requerida na Câmara poderia subir ao Senado, Pacheco disse que é preciso analisar o caso com relativa calma. O presidente do Senado acrescentou considerar o caso grave e espera que eventuais responsáveis sejam punidos. “Naturalmente, espero que aquele que for responsável, também seja responsabilizado pela Justiça”, pontuou o mandatário da Casa Alta do Legislativo. O grupo varejista anunciou no começo deste ano que os balanços da empresa tinham inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões, o que motivou a empresa a pedir uma recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Até o final deste mês, um diagnóstico preciso sobre o tamanho da crise será conhecido junto com a Justiça fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga