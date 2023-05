Pacheco reúne líderes nesta quinta-feira para discutir urgência em votação do arcabouço fiscal no Senado

Na quarta-feira, 24, a Câmara dos Deputados derrubou quatro destaques apresentados por parlamentares do PL para mudar o texto base da proposta

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Segundo Pacheco, objetivo é que matéria seja votada durante o mês de junho



O plenário da Câmara dos Deputados derrubou nesta quarta-feira, 24, quatro destaques apresentados por parlamentares do Partido Liberal (PL) para promover mudanças no arcabouço fiscal. Deputados apresentaram requerimentos para alterações do texto-base do relator Cláudio Cajado (PP-BA), aprovado na terça-feira, 23, com 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção. Agora a proposta segue para o Senado Federal, onde o senador Omar Aziz (PSD) será o novo relator da proposta. O governo trabalha para que o projeto passe somente pela Comissão de Assuntos Econômicos e siga diretamente para análise do plenário. Entretanto, a oposição defende que o projeto também seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) ainda deve ter uma reunião com líderes partidários nesta quinta-feira, 25, para decidir o destino do tema, como afirmou o parlamentar em pronunciamento: “Vamos submeter aos líderes um acordo de procedimentos com relação a esse tema. Se pudermos levar diretamente ao plenário, dada a importância da matéria, dada a certa pacificação que todos têm de se ter um regime fiscal no Brasil, nós podemos fazer essa proposta. Se eventualmente houve necessidade de submeter a uma ou mais condições nós também atenderemos. O importante é que no decorrer do mês de junho nós possamos entregar essa matéria devidamente aprovada pelo Senado Federal”.

*Com informações da repórter Iasmin Costa