Pacheco vai levar desculpas de Barroso a bolsonaristas para reduzir tensões com STF

Ministro do STF fez um polêmico discurso no Congresso da União Nacional dos Estudantes, quando, sob vaias, disse à plateia que ‘derrotamos o bolsonarismo’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vai levar desculpas do ministro Luís Roberto Barroso



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai levar desculpas do ministro Luís Roberto Barroso a parlamentares, principalmente da base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, para reduzir tensões com o Supremo Tribunal Federal (STF). Na última quarta-feira, 12, o magistrado fez um polêmico discurso no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), quando, sob vaias, disse à plateia que “derrotamos o bolsonarismo”. Um dia depois Barroso emitiu nota para se retratar sobre o caso. “Utilizei a expressão ‘Derrotamos o Bolsonarismo’, quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-Presidente nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas”. O ministro foi duramente criticado por Rodrigo Pacheco. Para o presidente do Senado, “um ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional e julgar aquilo que é demandado”. Também declarou que “a presença do ministro em um evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo infeliz, inadequado, inoportuno”. Pacheco e Luís Roberto Barroso conversaram horas depois após a manifestação do senador. De acordo com a assessoria do presidente do Senado, o diálogo evoluiu de forma diplomática e sem intercorrências.

*Com informações do repórter André Anelli.