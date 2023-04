Paes fala sobre necessidade de mudanças nos aeroportos do Rio: ‘Situação vai ficar muito ruim’

Prefeito da cidade reforça que é preciso reduzir capacidade do Santos Dumont para impedir que o Galeão continue perdendo força; tema é estudado pelo governo federal

Reprodução/Jovem Pan News/Twitter/@eduardopaes Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em vídeo publicado nas redes sociais



O governo federal anunciou que elabora estudos para aumentar a movimentação no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O maior terminal carioca de voos tem perdido espaço para o Santos Dumont, que só opera voos nacionais. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), a redução de operações no aeroporto pode fazer com que o Estado do Rio de Janeiro perca R$ 4,5 bilhões por ano em ganhos com operações, preocupação para o governo carioca. “Se a gente deixa de ter um aeroporto internacional, com conexões internacionais, essa vocação, que é tão natural nossa, de cidade global, de capital do turismo do Brasil, de porta de entrada do Brasil, a situação vai ficar muito ruim. Não tem nada a ver com o Santos Dumont, que é um charme de aeroporto e superconfortável, mas tem que tem um limite de segurança e, quanto mais voo a gente coloca ali, mais voo internacional a gente perde no Galeão”, disse o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), em um vídeo publicado em suas redes sociais no final de semana (veja abaixo).

Para mudar a realidade, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, vai receber menos passageiros. Só no ano passado, foram mais de dez milhões de voos operados pelo terminal. Uma das alternativas para a Secretaria de Aviação Civil, subordinada ao Ministério de Portos e Aeroportos, é migrar rotas que sobrecarregam o Santos Dumont para o Galeão, que hoje só tem voos internacionais e rotas em horários menos atrativos.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer