Pagamentos por aproximação crescem 52,9% em um ano no Brasil

Os pagamentos com cartões que utilizam a tecnologia de aproximação registraram um crescimento significativo no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2023. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, houve um aumento de 52,9% nas transações realizadas dessa forma. No primeiro semestre de 2023, foram movimentados R$ 421 bilhões em transações por aproximação, enquanto no mesmo período de 2024, esse valor saltou para R$ 644 bilhões. A popularidade dos pagamentos por aproximação pode ser atribuída à agilidade e rapidez proporcionadas por essa tecnologia. Atualmente, 61% dos brasileiros utilizam essa modalidade de pagamento, que permite a realização de compras apenas encostando o cartão na maquininha. Nos primeiros seis meses de 2024, a quantidade de compras por aproximação chegou a 60 milhões por dia, o que equivale a uma média de 2,5 milhões de pagamentos por hora. O cartão de crédito é o meio mais utilizado para pagamentos por aproximação, representando R$ 361 bilhões das transações no primeiro semestre.

Em seguida, vem o cartão de débito, com R$ 172 bilhões, e o cartão pré-pago, com R$ 111 bilhões. Esses números refletem a confiança dos consumidores na segurança e conveniência dessa tecnologia, que tem se mostrado uma alternativa eficiente aos métodos tradicionais de pagamento. Além disso, o Banco Central iniciará em novembro os testes para pagamentos via pix por aproximação, utilizando a carteira digital do celular. A expectativa é que essa nova modalidade esteja disponível para todos a partir de fevereiro de 2025.

