Pandemia da Covid-19 acelera troca de cidades como São Paulo pelo interior do Estado

A pandemia da Covid-19 acelerou a tendência que surgiu quando a qualidade de vida virou prioridade: várias famílias estão trocando a metrópole paulista pelo interior do Estado. Um levantamento feito por um cartório de imóveis na capital mostra o crescimento dessa fuga. Dados do Colégio Notarial do Brasil mostram um aumento do registro de compra e venda de imóveis no Estado de São Paulo. Foram 336.968 transações oficializadas em 2020 — aumento de quase 37% em relação a 2011, quando foram realizadas 246.410 vendas formalizadas. Ficar mais tempo em casa e longe do trabalho presencial: há quem considere esse novo método uma forma de vida mais saudável. É o caso de Camila Conde. Ela se mudou de São Paulo para Atibaia, no interior, depois que o home office se tornou obrigatório durante a pandemia.

“Os principais motivos que me fizeram sair de São Paulo foi, na verdade, o motivo São Paulo. Eu estava cansada do caos que é São Paulo e de tudo aquilo que acontecia antes da pandemia. Eu levava duas horas para chegar no trabalho e, para voltar, a mesma coisa. Transporte público e tudo mais.” Camila ainda se vê em meio a caixas e roupas espalhadas pela casa nova, mas ela vê a nova rotina como essencial para ter qualidade de vida. “Agora, com a pandemia, ficou muito claro para a maioria das empresas que é possível que o funcionário trabalhe bem mesmo longe do espaço físico. E, por isso, também, foi um do motivos que me impulsionaram para essa escolha. Então, agora, eu estou morando em Atibaia, que, sim, tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu consigo estabelecer outros ritmos mesmo mantendo uma rotina, mas é muito diferente. Acho que é isso que me levou a decidir pela mudança.”

Fato é que, durante a pandemia, muita gente decidiu trocar de moradia — seja para diminuir o aluguel ou até mesmo comprar a tão sonhada casa própria. É aquele negócio de momento que aparece e não pode perder a oportunidade. Mas as pessoas estão atentas até durante a mudança, no preço do frete. Quanto mais baixo, melhor ainda. Além disso, as familiais também encontraram meios mais baratos de conseguir um bom frete para fazer a mudança. O site Muda Muda ajuda a pessoa a comparar os preços. É o que garante o diretor da startup, Eduardo Axelrud. “A proposta é que a pessoa entre no site, vai fazer o pedido dela e comparar o orçamento. Vai poder receber de quatro a cinco orçamentos de várias empresas. O valor do frete varia muito de acordo com a realidade da empresa, com o mês dela, até a rota. Às vezes consegue aproveitar a rota que está fazendo e colocar outra mudança junto. Então, de uma certa maneira, a gente consegue ajudar as pessoas frente a esse aumento de combustíveis e problemas que tem.” Histórias como essas têm se tornado comum diante do vírus que ainda circula e assusta. Por isso, as pessoas preferem cuidar mais da saúde e ter uma boa qualidade de vida.

