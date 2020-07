Com pandemia, Petrobras tem prejuízo de R$ 2,7 bilhões no segundo trimestre

O resultado apresentado é comparado com o lucro de R$ 18,8 bilhões registrados no mesmo período do ano passado

A Petrobras contabilizou prejuízo R$ 2,7 bilhões no segundo trimestre de 2020, após quedas em vendas e preços na pandemia. O resultado apresentado é comparado com o lucro de R$ 18,8 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, a estatal havia registrado perda recorde de R$ 48 bilhões após desvalorização de R$ 65 bilhões nos seus ativos nas projeções do petróleo barato. Agora as perdas foram originadas pelas quedas de 8% nas vendas e 31%nos preços.

“A eclosão de uma crise global de saúde causou uma recessão global profunda e sincronizada que afetou severamente a indústria global de óleo e gás”, afirmou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. O balanço aponta redução de 33%o na receita líquida da companhia, que fechou o trimestre em R$ 50,9 bilhões. Abril será um mês lembrado na história da indústria de petróleo, quando as cotações internacionais chegaram a ser negociadas abaixo de US$ 20. O isolamento social no Brasil atingiu o seu principal produto, o óleo diesel, 25% e 42% nas vendas sobre 2019. A queda do faturamento com gasolina foi de 41% por cento. Mas o produto mais afetado foi o querosene de aviação, diante das restrições a voos em todo o mundo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos