Papa Francisco apresenta melhora no quadro de saúde e deve ir à COP-28

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP Papa Francisco acena da janela do carro após pousar na base aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para participar da JMJ



O Vaticano anunciou, nesta segunda-feira, 27, que o estado de saúde do papa Francisco, que teve sintomas gripais no último final de semana, é bom e estável. Ele não teve febre e apresentou melhora nas condições respiratórias. O diagnóstico de pneumonia foi descartado, mas uma radiografia apontou uma inflamação pulmonar, o que provocou dificuldades de respiração. De acordo com o comunicado, ele recebe tratamento intravenoso com antibióticos para aumentar a eficácia da terapia. O papa argentino, de 86 anos, ainda pretende viajar na sexta-feira, 30, para Dubai, onde participará da COP-28, cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre emergência climática. Está previsto um discurso do pontífice no sábado, 1º, no que será a primeira participação de um líder da Igreja Católica neste evento da ONU. O estado de saúde do papa levou ao cancelamento das audiências previstas para a manhã de sábado e a realização da bênção do Angelus, na Praça de São Pedro.

*Com informações da repórter Vivian Amalfi