Papa Francisco pede ajuda às vítimas da seca na Somália

Reprodução/Instagramvaticannewspt/01.01.2022 Papa Francisco fez um apelo pelos refugiados da Somália em seu discurso



O papa Francisco fez um alerta neste domingo, 14, para a crise humanitária causada pela seca no continente africano. A declaração do pontífice foi feita durante a Oração do Ângelus, no Vaticano. Francisco pediu ajuda internacional para combater a seca mortal que assola a Somália. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), uma estiagem sem precedentes atinge a região e já gerou 1 milhão de refugiados. O papa alertou para a situação específica na região do chamado Chifre da África, reforçou que os moradores estão passando por um momento mortal e espera que a solidariedade internacional possa responder à essa emergência. Nos primeiros sete meses deste ano, a seca fez mais de 755 mil pessoas saírem de suas casa na Somália. O país enfrenta um período histórico de seca de dois anos, algo que não se via há 40 anos. Esse também é o quinto ano com volume de chuvas abaixo do esperado.

*Com informações do repórter Daniel Lian