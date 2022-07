Em viagem ao Canadá, papa diz que tem ‘grande desejo’ de visitar Kiev

Ida à Ucrânia do pontífice faria parte de seus esforços pelo fim do conflito no Leste Europeu; ele já afirmou pretender ir após a viagem na América do Norte

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Papa Francisco pode viajar à Ucrânia, em esforço pelo fim da guerra, após ia ao Canadá



O papa Francisco disse neste domingo, 24, que anseia visitar a Ucrânia, em seus esforços para tentar pôr fim a uma guerra de cinco meses que ele lamentou repetidamente. “Tenho um grande desejo de ir a Kiev”, disse o papa quando perguntado sobre uma possível futura viagem à Ucrânia. Ele estava falando no avião papal para jornalistas que viajavam com ele de Roma para o Canadá. Nenhum papa jamais visitou Moscou, e Francisco condenou repetidamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. No mês passado ele acusou implicitamente Moscou de travar uma “guerra de agressão cruel e sem sentido”. O papa foi recebido no Canadá pelo primeiro-ministro do país [foto], Justin Trudeau.

Em uma entrevista exclusiva no início deste mês, o pontífice disse à Reuters que esperava poder ir a Moscou e Kiev logo após sua viagem ao Canadá. Após a entrevista, o Kremlin disse que não teve contato substantivo com o Vaticano sobre uma possível visita enquanto a Ucrânia renovou seu convite ao pontífice. O papa estava voando no domingo para Edmonton, capital de Alberta, no início de uma viagem ao Canadá, na qual pretende se desculpar pelo papel da Igreja Católica Romana em escolas onde indígenas foram abusados.“Esta é uma viagem de penitência. Digamos que esse é o seu espírito”, disse ele a repórteres em seus comentários tradicionais no início do voo.

A visita de uma semana incluirá pelo menos cinco encontros com povos nativos, pois Francisco cumpre uma promessa de se desculpar em seu território natal pelo papel da promessa da Igreja nas escolas sans pelo Estado, que buscavam como culturas indígenas. Também será um teste para a saúde do papa. Ele teve que cancelar uma viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul no início de julho por causa de um problema no joelho que obrigou recentemente a usar cadeira de rodas e bengala. Apesar de sua lesão no joelho, o papa de 85 anos estava de bom humor e cumprimento e brincou com os funcionários da imprensa. Embora reservaria dúvidas sobre ele se movimentaria por seções da aeronave, ele disse “acho que posso fazer isso” e normalmente, usando uma bengala.