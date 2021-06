Pará anuncia vacinação de toda população com mais de 18 anos até setembro

Planejamento é imunizar pessoas de 50 a 59 anos em junho e de 40 a 49 anos em julho, seguindo com a imunização de 30 a 39 anos em agosto e finalizando no mês seguinte com moradores de 18 a 29 anos

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Até a tarde desta terça, o Pará havia aplicado mais de dois milhões de doses, sendo que 771 mil pessoas compareceram para as duas aplicações



O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que toda a população com mais de 18 anos do Estado será vacinada contra a Covid-19 até setembro deste ano. O planejamento da gestão é imunizar pessoas de 50 a 59 anos em junho e moradores de 40 a 49 anos em julho. O cronograma seguiria para pessoas entre 30 e 39 anos em agosto e finalizaria com aqueles que têm entre 18 e 29 anos em setembro. O governador Helder Barbalho, incentivou a população a aderir à campanha. “Olhe o seu cronograma, o seu calendário e venha se vacinar. Se vacine com a primeira dose, em seguida com a segunda dose, para que você possa estar protegido. Vamos juntos até o final de setembro todo mundo vacinado para que consigamos salvar vidas e nos proteger”, afirmou. O Pará recebeu nesta terça-feira, uma remessa com 80.730 doses de vacina da Pfizer. O lote será distribuído aos municípios de Belém e Ananindeua, que ficam na região metropolitana. Segundo o governo do Estado, as doses ficarão na capital devido às características de armazenamento. O público-alvo da campanha de imunização, nesse momento, são pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores dos setores de Educação, Segurança e Transporte aéreo. Até a tarde desta terça, o Pará havia aplicado mais de dois milhões de doses, sendo que 771 mil pessoas compareceram para as duas aplicações. No total, o Estado recebeu mais de 3,3 milhões de doses do Ministério da Saúde.

*Com informações da repórter Nanny Cox